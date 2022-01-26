Tomas Sivok'tan Türkiye itirafı!

Futbolculuk kariyerinde ülkemizde Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen Tomas Sivok, sportif direktörlük yaptığı Ceske Budejovice takımı ile Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Sivok, "Türklerin futbolla çok sıcak bir ilişkisi var. Geriye döndüğümde benim için bağırılacak ve bazı avantajlarım olacak. Hiçbir şey sorun değil ve herkes bana yardımcı olacak. Yaşlı ve genç taraftarların beni hatırlaması güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 16:36