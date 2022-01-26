Okay Yokuşlu resmen Getafe'de!

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Okay Yokuşlu konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Celta Vigo'dan ayrılarak satın alma opsiyonuyla Getafe'nin yolunu tuttu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 15:59