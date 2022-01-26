Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Okay Yokuşlu transferle ilgili kararını verdi. Celta Vigo'dan ayrılma kararı alan A Milli yıldız, İspanya'da kalacak. 27 yaşındaki futbolcu Getafe'nin yolunu tuttu. Transfer kiralık olarak gerçekleşti ve sözleşmede zorunlu satın alma şartının da yer aldığı belirtildi. Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Okay Yokuşlu, bu sezon İspanya La Liga'da 8 maçta forma giydi. 27 yaşındaki Okay Yokuşlu, Karşıyaka ve Altay altyapılarında oynadıktan sonra önce Kayserispor'a, ardından Trabzonspor'a transfer oldu. Celta Vigo, Okay'ı 6 milyon euro karşılığı 2018 yazında kadrosuna katmıştı.