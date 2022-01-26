İkilinin geçtiğimiz günlerde de İsviçre'de bir araya geldiği ve arkadaşlarıyla yemek yediği iddia edildi. Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı. Lushtaku, "Miss Switzerland 2013"e katıldıktan sonra kariyerinde yükselişe geçti.