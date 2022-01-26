İtalya Seri A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni aşka yelken açtı. Arnavut güzelin Merih'in evinde çektiği fotoğraf ilişkiyi ele verdi. Snob Magazin'in haberine göre; son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz etiren 23 yaşındaki Merih Demiral kalbini kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı.
Merih Demiral'ın yeni aşkı Heidi Lushtaku! Paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı
İtalya Ligi takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, gönlünü Heidi Lushtaku'ya kaptırdı. İkilinin İsviçre'de bir araya geldiği belirtilirken, ilişki Heidi Lushtaku'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 10:27
İkilinin geçtiğimiz günlerde de İsviçre'de bir araya geldiği ve arkadaşlarıyla yemek yediği iddia edildi. Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı. Lushtaku, "Miss Switzerland 2013"e katıldıktan sonra kariyerinde yükselişe geçti.
Heidi Lushtaku, sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yabancı basın, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku'nun aşkını manşetlere taşıdı.