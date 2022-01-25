Alex de Souza: Asıl önceliğim eğitim vermek!

Eski Fenerbahçeli efane ve şimdilerde Sao Paulo U20 takımı teknik direktörü Alex de Souza, sezonu değerlendirdi. Sao Paulo U20 takımı ile birlikte Brezilya finaline yükselen ve Brezilya Gençler Kupası'nda yarı finale ulaşarak beklentileri aşan Alex de Souza, "Bunun altyapı futbolu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Futbolculara eğitim veriyorum ve üst takıma hazırlıyorum. Futbolda her zaman kazanmak isterim, bu kesin ama burada asıl önceliğim futbolculara eğitim vermek." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 15:08