11 Ocak 2022, Salı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı A Spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı A Spor’da!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.01.2022

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16'ya kalan takımlar da belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un seri başı olacağı turun kura çekimi 14 Ocak Cuma günü saat 11.30'da gerçekleşecek. Kura çekimi A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, 14 Ocak Cuma günü yapılacak. TFF'nin açıklamasına göre; Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak. Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyon, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ı eleyen Spor Toto 1. Lig'den Denizlispor ile Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakan Bandırmaspor, son 16 turuna alt liglerden katılan iki takım oldu.

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