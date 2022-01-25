Jeff Bezos için flaş iddia! O kulübü satın alıyor

İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Birçok sektörde şirketi olan ve dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi Jeff Bezos'un, futbola da gireceği ve Serie A devini satın almak için girişimlere başlayacağı yazıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 14:55