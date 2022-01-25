Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi Jeff Bezos futbol sektörüne atılmaya hazırlanıyor.
Jeff Bezos için flaş iddia! O kulübü satın alıyor
İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Birçok sektörde şirketi olan ve dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi Jeff Bezos'un, futbola da gireceği ve Serie A devini satın almak için girişimlere başlayacağı yazıldı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 14:55
İtalyan basınına göre İtalya'nın Naples şehrine uzak üssü kurmak isteyen Amerikalı milyarder aynı zamanda Napoli kulübünü satın almak için çalışacak.
La Repubblica'nın haberine göre Jeff Bezos, İtalya'nın önde gelen takımlarından Napoli'yi satın alacak. Bu iddiaların yalanlanmaması haberin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.