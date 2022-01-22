İngiltere Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Manchester United ile West Ham United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 38 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan West Ham ise 37 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında West Ham United sahasında Watford'u ağırlayacak. ManU ise Burnley'e konuk olacak.