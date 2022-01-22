İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United sahasında West Ham United'ı konuk etti. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar Rashford'un uzatmalarda attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Manchester United ile West Ham United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 38 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan West Ham ise 37 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında West Ham United sahasında Watford'u ağırlayacak. ManU ise Burnley'e konuk olacak.