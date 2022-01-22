İtalya Serie A'nın 23. hafta karşılaşmasında Inter ile Venezia kozlarını paylaştı. Mücadeleyi lacivert-siyahlılar son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Barella ve 90'da Edin Dzeko kaydetti. Venezia'nın tek golü ise 19. dakikada Thomas Henry'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter 53 puana yükseldi ve en yakın rakibi Milan'a 5 puan fark attı. Venezia ise 18 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Inter sahasında Milan'ı konuk edecek. Venezia ise Napoli'yi ağırlayacak.