Fransa Ligue 1'in 22. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği Lille deplasmanda Brest ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fransa Ligue 1'in 22. hafta karşılaşmasında Brest sahasında Lille'i ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brest'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Djalo (k.k) ve 90+5'te penaltıdan Mounie kaydetti.

BURAK YILMAZ 11'DE, ZEKİ ÇELİK YEDEK

Mücadeleye temsilcilerimizden Burak Yılmaz ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı. Zeki Çelik ise maça yedek soyunurken, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Brest 4 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Lille ise 9 maç aradan sonra mağlup oldu ve 32 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Lille sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak. Brest ise Rennes'e konuk olacak.