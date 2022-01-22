Southampton 1-1 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Southampton, 7. dakikada Kyle Walker-Peters'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskısını artıran konuk takım, 65. dakikada Aymeric Laporte'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 22:39 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022- 22:40