İngiltere Lig Kupası'nda heyecan yarı final müsabakalarıyla devam etti. İlk maçta 0-0 berabere kalan Arsenal ile Liverpool bu kez de Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip maça, Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Lokonga, Ødegaard, Saka, Smith Rowe, Martinelli ve Lacazette 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Kelleher, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Gordon, Firmino ve Jota 11'iyle sahada yer aldıç

Liverpool mücadelede 19. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla bitti.

İkinci yarıda 77'de yeniden sahneye çıkan Jota, durumu 2-0'a getirdi.

Arsenal'de 90. dakikada Thomas Partey kırmızı kart gördü.

Maçta başka gol olmadı ve Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 2-0 ile geçerek İngiltere Lig Kupası'nda finale yükselerek Chelsea'nin rakibi oldu.