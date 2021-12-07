07 Aralık 2021, Salı

FUTBOL

TFF Başkanı Nihat Özdemir AK Parti'li Cahit Özkan'la görüştü

TFF Başkanı Özdemir, AK Parti’li Özkan’la görüştü
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.12.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile TBMM'de görüştü.

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni spor yasası çalışmalarında sona gelindi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu kapsamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve bakanlık bürokratlarıyla bir araya geldi. Özdemir, söz konusu yasa tekfini desteklediklerini belirterek, görüş ve önerilerini sundu. Spor yasası teklifi, bütçe görüşmelerinden sonra TBMM Başkanlığı'na sunulacak ilk yasal düzenleme olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
F.Bahçe’ye Muriqi müjdesi! İtalyan basını duyurdu F.Bahçe'ye Muriqi müjdesi! İtalyan basını duyurdu
💥Talisca bombası patlıyor! Yeni adresi... 💥Talisca bombası patlıyor! Yeni adresi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör