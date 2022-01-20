İspanya Kral Kupası'nda son 16 turu maçında Real Madrid deplasmanda Elche'nin konuğu oldu. 0-0'lık skorla uzatmaya giden mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Real Madrid oldu.
Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren goller 108. dakikada Isco ve 115. dakikada Eden Hazard'dan geldi. Elche'nin tek golünü Gonzalo Verdu kaydetti.
Real Madrid'de Marcelo 102. dakikada, Elche'de ise Pere Milla 120+2. dakikada gördüğü kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktılar.
Elche'nin 119. dakikada bulduğu gol, faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.