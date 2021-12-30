30 Aralık 2021, Perşembe

FUTBOL

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Kritik maçı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Hakan Yemişken ile Bahtiyar Birinci, Alper Ulusoy'un yardımcıları olarak görev alacaklar. Adem Cinek ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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