Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Kritik maçı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
👉 YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Hakan Yemişken ile Bahtiyar Birinci, Alper Ulusoy'un yardımcıları olarak görev alacaklar. Adem Cinek ise maçın dördüncü hakemi olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı