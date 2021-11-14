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FUTBOL

2022 Dünya Kupası için güvenlik tatbikatı! Türkiye de katılacak

Dünya Kupası için güvenlik tatbikatı! Türkiye de katılacak
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Katar, 2021 FIFA Arap Kupası ve 2022 FIFA Dünya Kupası için güvenlik tatbikatı gerçekleştirecek. Tatbikata 13 ülke katılacakken aralarında Türkiye de yer alacak.

Katar, "2022 FIFA Dünya Kupası" ve "2021 FIFA Arap Kupası"nın güvenliği için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin katılımıyla askeri ve güvenlik tatbikatı gerçekleştirecek.

Katar'ın başkenti Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Katar Güvenlik ve Emniyet Operasyonları Komitesi tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Katar'ın ev sahipliği yapacağı iki uluslararası futbol turnuvasına hazırlık kapsamında 13 ülke ve 28'e varan tarafın katılımıyla 15-17 Kasım'da askeri ve güvenlik tatbikatı düzenleneceği duyuruldu.

"Vatan" adı verilen tatbikatta tüm katılımcılar arasında iş birliği mekanizmasının etkinleştirilmesi ve turnuvalarda ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarına karşı çözüm planları geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Tatbikata Katar ve Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, İspanya, İngiltere, Umman, Fransa, Portekiz, İtalya, Almanya, Kuveyt ve Ürdün katılacak.

Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadelede edeceği 2021 FIFA Arap Kupası, 30 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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