Abdülkadir Sünger’in ilginç hikayesi! Futbolu bırakmak...

AKCAN: ÖLÜ TOPRAĞINI ATTIK

Geçen sezon Süper Lig'den düşen, bu sezon 1'inci Lig'de zor günler geçirip sondan ikinci sırada yer alan Denizlispor'da 2'nci Başkan Fethi Akcan, Galatasaray galibiyeti sonrası, "Adeta üstümüzden ölü toprağını attık. Bu zaferle sadece kupada tur atlamadık. Bizim adımıza diriliş ve büyük bir silkiniş oldu. Elde edilen sinerji ve enerjiyle ligin ikinci yarısında bambaşka bir Denizlispor izleyeceğimize inanıyoruz. Bu galibiyet Denizli halkına yeni yıl armağanı olsun" dedi. Denizlispor'un Galatasaray karşısında 120 dakika boyunca müthiş bir mücadele örneği verdiğini dile getiren Fethi Akcan, elenseler bile takımın oynadığı futbol ile ortaya koyduğu mücadeleyi alkışlayacaklarını söyledi.