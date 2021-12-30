Beşiktaş Altay maçı CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Altay maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 5.tur maçında Altay'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Altay maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile Altay kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Altay maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?
BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Altay maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU
Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu. Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü. Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti. Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.
ALTAY'DA 5 EKSİK!
İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16'ya yazdırmayı hedefliyor. Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan sağ kanat Kappel ve forvet Bamba'nın durumları maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK'yı elemişti.
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