30 Aralık 2021, Perşembe

FUTBOL

Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda 68 Aksaray Belediyespor'ı konuk edecek. Kritik maçı Alper Akarsu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Kayserispor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Alper Akarsu düdük çalacak. Osman Gökhan Bilir ile Deniz Caner Özaral, Alper Akarsu'nun yardımcıları olarak görev alacaklar. Adnan Deniz Kayatepe ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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