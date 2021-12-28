28 Aralık 2021, Salı

FUTBOL

Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Antalyaspor - Giresunspor maçı saat kaçta?
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk edecek. Kritik maçı Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Giresunspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antalyaspor ile Giresunspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Erdem Bıyık ve Cemil Tunç, Fırat Aydınus'un yardımcıları olarak görev alacaklar. Mustafa Kürşad Filiz ise maçın dördüncü hakemi olacak.

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Hatayspor - Menemenspor maçı saat kaçta? Hatayspor - Menemenspor maçı saat kaçta?
Kasımpaşa - Kocaelispor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Kocaelispor maçı saat kaçta?
Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı! Tüm maçlar A Spor’da Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı! Tüm maçlar A Spor'da
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör