07 Kasım 2021, Pazar

FUTBOL

SPOR HABERLERİ - Avrupa'da karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gruplarındaki 4. maçlarına çıktı. Bu karşılaşmalardan Beşiktaş, Sporting Lizbon'a mağlup olurken, Galatasaray ise Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Öte yandan Fenerbahçe ise Antwerp'i mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye 19. sırada 24.500 puanla başladığı haftayı 25.100 puana ulaşıp 18. kapatırken, gruplarda kalan 2'şer karşılaşma artık büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

SPOR HABERLERİ - Avrupa’da karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Bu sezon Türk takımları Avrupa arenasında bir türlü düzenli galibiyetler elde edemezken bu haftayı az da olsa kârlı kapattık. Beşiktaş'ın Lizbon'dan 4-0'lık yenilgi ile döndüğü haftada G.Saray evinde Lokomotiv Moskova'yı elinden kaçırdı ve 1-1 berabere kaldı, haftanın zaferi ise F.Bahçe'den geldi.

SPOR HABERLERİ - Avrupa’da karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-lacivertliler taraftarını Antwerp deplasmanında aldığı 3-0'lık skorla sevindirirken ülke puanına da büyük katkı sağladı. Son 5 sezonun hesaplandığı UEFA sıralamasında Türkiye 19. sırada 24.500 puanla başladığı haftayı 25.100 puana ulaşıp bir basamak yükselerek kapattı. Türkiye 17. sıradaki Güney Kıbrıs'ın (25.125) ensesine yapışırken, bu hafta puan alamayıp gerileyen Yunanistan'ı (24.700) da geçmeyi başardı.

SPOR HABERLERİ - Avrupa’da karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup Avrupa Ligi'ne devam etmesi mucizelere kaldı. Tüm Türkiye, G.Saray ve F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeleri için birlik oldu.

SPOR HABERLERİ - Avrupa’da karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

F.Bahçe'nin 25 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Olympiakos maçı artık daha da önem kazandı. Kanarya bu maçı alırsa hem gruptan çıkmak için dev bir adım atacak hem de ülke puanındaki rakibimiz Yunanistan'ı yanımıza yaklaştırmayacak.

SPOR HABERLERİ - Avrupa’da karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

KALAN MAÇLAR

GALATASARAY: Marsilya 25 Kasım 2021 Lazio (D) 9 Aralık 2021.

SPOR HABERLERİ - Avrupa’da karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE: Olympiakos (D) 25 Kasım 2021 E.Frankfurt 9 Aralık 2021.

SPOR HABERLERİ - Avrupa’da karlı hafta! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ: Ajax 24 Kasım 2021 B.Dortmund (D) 7 Aralık 2021.

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