Kasımpaşa - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk edecek. Kritik maçı Burak Şeker yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KASIMPAŞA - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Kocaelispor maçı 28 Aralık Salı günü saat 13:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KASIMPAŞA KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Kasımpaşa ile Kocaelispor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Burak Şeker düdük çalacak. Furkan Ürün ve Murat Tuğberk Curbay, Burak Şeker'in yardımcıları olarak görev alacaklar. Caner Ak ise maçın dördüncü hakemi olacak.
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