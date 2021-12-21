21 Aralık 2021, Salı

FUTBOL

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Gustavo Cuellar hamlesi! Kolombiyalı gazeteci duyurdu

💥G.Saray’a sürpriz orta saha! Transfer...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon zirvenin bir hayli gerisinde kalan Galatasaray, devre arası transfer döneminde takıma ciddi takviyeler yapmayı planlıyor. Kolombiyalı futbolcu Gustavo Cuellar'ın da sarı-kırmızılıların ilgilendiği isimlerden biri olduğu iddia edildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...

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