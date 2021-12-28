28 Aralık 2021, Salı

FUTBOL

Hatayspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Hatayspor - Menemenspor maçı saat kaçta?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Menemenspor'u konuk edecek. Kritik maçı Burak Pakkan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor, sahasında Menemenspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Menemenspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hatayspor ile Menemenspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Burak Pakkan düdük çalacak. Ömer Tevfik Özkoç ve Hakan Karabalçık, Burak Pakkan'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Furkan Aksuoğlu ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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