22 Aralık 2021, Çarşamba

FUTBOL

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

Liverpool - Leicester City maçı saat kaçta?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Liverpool ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor. Çeyrek final maçında Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Leicester City maçı 21 Aralık Salı günü saat 22:45'te beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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