22 Aralık 2021, Çarşamba
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Bordeaux - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de Bordeaux sahasında zorlu bir maça çıkacak. Bordeaux sahasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bordeaux - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Bordeaux ile Lille kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler taraf��ndan merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bordeaux - Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BORDEAUX - LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bordeaux - Lille maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te beIN SPORTS 4'de canlı yayınlanacak.
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