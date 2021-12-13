Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçında taraftarlar, 18 Aralık'taki derbiye davet edilmişti.

18 Aralık'ta Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya taraftarlar ücretsiz girebilecek. Bu akşam Kayserispor ile oynanan karşılaşma öncesinde statta yapılan anonsla duyurulan bu kararı Beşiktaş taraftarı alkışlarla karşıladı.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

18 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe derbisi saat 15.00'te Vodafone Park'ta başlayacak.

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