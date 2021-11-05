Bayer Leverkusen - Real Betis maçında ortalık karıştı! Rakibinin kulağını koparmaya çalıştı
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İspanyol temsilcisi Real Betis kozlarını paylaşırken, mücadelenin uzatma dakikalarında maçın önüne geçen olaylar yaşandı. Leverkusen'in Türk asıllı Alman oyuncusu Kerem Demirbay ile Betis'in Fransız futbolcusu Nabil Fekir arasında gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin skandalı Bayer Leverkusen ile Real Betis arasında oynanan mücadelede yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu 4. haftasında oynanan Bayer Leverkusen - Real Betis maçının uzatma dakikalarında bir anda tansiyon yükseldi.
SAHA BİR ANDA KARIŞTI
Bayer Leverkusen'in Türk asıllı Alman oyuncusu Kerem Demirbay'la girdiği ikili mücadele sonrası sinirlerine hakim olamayan Nabil Fekir, Kerem Demirbay'ın topu sert bir şekilde üzerine atması sonrası çılgına döndü.
KULAĞINI KOPARMAYA ÇALIŞTI
Kerem Demirbay'ın boğazına sarılan ve 28 yaşındaki oyuncunun yüzüne yumruk atan Nabil Fekir, rakibinin kulağını koparmaya çalıştı.
İKİ OYUNCUYA DA KIRMIZI KART ÇIKTI
BayArena'da yaşanan olay, iki takım teknik heyetinin devreye girmesiyle sona erdi. Karşılaşmanın İngiliz hakemi Anthony Taylor, olayların yatışmasıyla Fekir ve Kerem'i kırmızı kartla cezalandırdı.
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