29 Ekim 2021, Cuma

FUTBOL

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de ve KKTC'de coşkuyla kutlanıyor. Spor camiasının önde gelen kulüpleri de Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü yayınladıkları tebrik mesajları ile kutluyorlar. İşte futbol dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı!
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de ve KKTC'de coşkuyla kutlanıyor. Spor camiası da Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü yayınladıkları tebrik mesajları ile kutluyorlar.

İşte spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı!

BEŞİKTAŞ

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı!

FENERBAHÇE

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı!

GALATASARAY

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı!

TRABZONSPOR

Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı!

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Resmi açıklama geldi! İşte seyirci kararı Resmi açıklama geldi! İşte seyirci kararı
A.Demirspor yıldızlarıyla üst turda! | Golleri izleyin A.Demirspor yıldızlarıyla üst turda! | Golleri izleyin
Antalyaspor üst tura farklı geçti! Antalyaspor üst tura farklı geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör