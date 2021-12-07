FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını duyurdu

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; bu sezon da Lazio formasıyla beklenen patlamayı yapamayan Kosovalı golcü, satış listesine konuldu. Haberde Lazio'nun ocak ayında Muriqi'yi elinden çıkarmak istediği belirtilirken, sezon başında da oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için yeniden devreye girebileceği aktarıldı.