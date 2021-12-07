07 Aralık 2021, Salı

FUTBOL

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında da Lazio forması giyen eski golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr DIŞ HABERLER/ Mert Kılıç)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını duyurdu
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte Vedat Muriqi sesleri yükselmeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını duyurdu

Geçtiğimiz sezon başında yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Muriqi, İtalyan ekibindeki ilk sezonunda istediği performansı sergileyememişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını duyurdu

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; bu sezon da Lazio formasıyla beklenen patlamayı yapamayan Kosovalı golcü, satış listesine konuldu. Haberde Lazio'nun ocak ayında Muriqi'yi elinden çıkarmak istediği belirtilirken, sezon başında da oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için yeniden devreye girebileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye Vedat Muriqi müjdesi! İtalyan basını duyurdu

MURIQI YERİNE CAPUTO

Öte yandan Lazio'nun Muriqi'nin yerine Sampdoria forması giyen Francesco Caputo'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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