28 Ekim 2021, Perşembe

FUTBOL

Ronaldo ve Georgina Rodriguez'den bebek müjdesi!

Ronaldo ve Georgina Rodriguez’den bebek müjdesi!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez çifti, ikiz bebek beklediklerini açıkladı.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez çifti, ikiz bebek beklediklerini açıkladı.

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşımda; "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz."

RONALDO'NUN 6. ÇOCUĞU OLACAK

Cristiano Ronaldo'nun biri Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. İkizlerin doğmasıyla birlikte yıldız futbolcu 6 çocuk sahibi olacak.


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