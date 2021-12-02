02 Aralık 2021, Perşembe

FUTBOL

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı izle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı 2 Aralık Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 15:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TURGUT DOMAN(Hakem)
BURAK CANSIZ(1. Yardımcı Hakem)
SUAT GÜZ(2. Yardımcı Hakem)
ENES KANPARA(Dördüncü Hakem)

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