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Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ümraniyespor - Arnavutköy Bld maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Ümraniyespor ile Arnavutköy Belediyesi kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı izle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile TFF 3. Lig ekibi Arnavutköy Belediyesi karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 13:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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