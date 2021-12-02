03 Aralık 2021, Cuma

FUTBOL

Giresunspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Giresunspor - Ankara Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Giresunspor ile Ankara Demirspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı izle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Ankara Demirspor maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)
BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)
ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)

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