Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Anakragücü ile Nazilli Belediyespor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı izle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Ankaragücü ile Nazilli Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı 2 Aralık Perşembe günü Eryaman Stadyumu'nda saat 15:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

CAN CENGİZ(Hakem)

SİNAN BİLEN(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA YÜKSEL(2. Yardımcı Hakem)

SERCAN YILMAZ(Dördüncü Hakem)

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