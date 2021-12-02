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FUTBOL

Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 Giriş Tarihi: 02.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Menemenspor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı izle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 14:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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