Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Gaziantep FK ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı izle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Gaziantep FK ile Sakaryaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı 2 Aralık Perşembe günü Kalyan Stadyumu'nda saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)

SERDAR DİYADİN(1. Yardımcı Hakem)

GÖKMEN BALTACI(2. Yardımcı Hakem)

AYBERK DEMİRBAŞ(Dördüncü Hakem)

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