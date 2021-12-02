03 Aralık 2021, Cuma

FUTBOL

Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Konyaspor - Van Spor FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Konyaspor ile Van Spor FK kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı izle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Konyaspor ile Van Spor FK karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Van Spor FK maçı 2 Aralık Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - VAN SPOR FK MAÇINI HAKEMİ KİM?

EMRE KARGIN(Hakem)
MEHMET ALİ AKKOR(1. Yardımcı Hakem)
BERSAN DURAN(2. Yardımcı Hakem)
EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

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