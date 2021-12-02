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FUTBOL

Göztepe - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Göztepe - Kahta 02 Spor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Göztepe ile Kahta 02 Spor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı izle...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Göztepe ile Kahta 02 Spor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kahta 02 Spor maçı 2 Aralık Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

BURAK ŞEKER(Hakem)
SABRİ ÖĞE(1. Yardımcı Hakem)
ONUR GÜLTER(2. Yardımcı Hakem)
ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)

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