SPOR HABERLERİ - IFAB'dan 5 oyuncu değişikliği içi karar!

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IFAB’dan oyuncu değişikliği kararı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyuncu değişiklikleriyle ilgili kararını verdi. IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale getirilmesini teklif etti. İşte detaylar...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2020'den beri maçlarda uygulanan 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale getirilmesini teklif etti.

IFAB'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA başkanlığındaki IFAB Futbol ve Teknik Danışma Heyeti toplantısı, video konferans yoluyla düzenlendi.

Toplantıda, 8 Mayıs 2020'de başlatılan ve mayısta 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılan profesyonel futbol maçlarında takımların 5 oyuncu değişikliği yapmasına izin veren kuralın, kalıcı olması önerildi.

Teklifin, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak IFAB Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

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