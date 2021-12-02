02 Aralık 2021, Perşembe

FUTBOL

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsmail Çokçalış Bursaspor ile sözleşmesini feshetti

Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılıyordu! Sözleşmesini feshetti
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Son dakika transfer haberleri: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Genç futbolcunun Bursaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan İsmail Çokçalış, Kasım ayının ortalarında alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye şikayette bulunmuştu. Bursaspor bu gelişme üzerine genç oyuncuyu kadro dışı bırakırken; oyuncudan karşı hamle geldi. NTV Spor'un haberine göre; kadro dışı sonrası Vakıfköy tesislerinde antrenman yapması istenen İsmail Çokçalış, 2024 yılında sona erecek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

BURSASPOR HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Bu gelişme üzerine Bursaspor yönetiminin de hukuki yollara başvurmaya hazırlandığı bildirildi.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?

21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Çokçalış, kariyerine 2015'te Bursaspor altyapısında başladı. Uzun süre burada forma giyen genç yıldız adayı, 2019 ocak ayında Karacabey Belediye'ye kiralandı. 2019 - 2020 sezonunda Bursaspor A takımına yükselen İsmail Çokçalış, 67 resmi müsabakada 1 gol 5 asist ile oynadı.

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