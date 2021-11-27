27 Kasım 2021, Cumartesi

FUTBOL

Firari eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı! İstanbul'da dehşet saçmıştı

Sezer Öztürk yakalandı! İstanbul’da dehşet saçmıştı
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

İstanbul'da cinayet soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezer Öztürk, Artvin'in Hopa ilçesinde bir kamyonla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Sancaktepe'de yol verme tartışması sonrası Halil İbrahim Scholten'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada firari olan eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı.

Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Sezer Öztürk'ün şoförü A.M., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Firari olan eski futbolcu Öztürk ise akşam saatlerinde Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma tarafından yapılan kontrol sırasında yakalandı.

Eski yıldız dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Bizim Semtin Takımı: Selimiyespor Bizim Semtin Takımı: Selimiyespor
İranlı kaleci rekorlar kitabına girdi! İranlı kaleci rekorlar kitabına girdi!
TFF’den hakemlere zam! TFF'den hakemlere zam!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör