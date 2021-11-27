Firari eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı! İstanbul'da dehşet saçmıştı

İstanbul'da cinayet soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezer Öztürk, Artvin'in Hopa ilçesinde bir kamyonla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Sancaktepe'de yol verme tartışması sonrası Halil İbrahim Scholten'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada firari olan eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı.

Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Sezer Öztürk'ün şoförü A.M., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Firari olan eski futbolcu Öztürk ise akşam saatlerinde Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma tarafından yapılan kontrol sırasında yakalandı.

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