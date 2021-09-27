SPOR HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika spor haberleri: Bir dönem ülkemizde Manisaspor, Eskişehirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını da terleten eski futbolcu Sezer Öztürk, trafikte yol verme meselesi yüzünden adeta terör estirdi. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. İşte detaylar...
Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşın kurşunlardan kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy'de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi.
Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı. İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi.
Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.'nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı.
Lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.'nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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