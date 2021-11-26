26 Kasım 2021, Cuma

FUTBOL

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, grup aşamasındaki 5. maçlarını oynadılar. Bu karşılaşmalarda siyah beyazlılar Ajax'a ve Fenerbahçe Olympiakos'a mağlup olurken, sarı kırmızılılar ise Marsilya'yı devirmeyi başardı. İşte ülke puanında oluşan son durum...

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

İLK 15'E GİRMEK ÇOK KRİTİK
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırmış oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları öncesinde UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

NORVEÇ: 24.000

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

DANİMARKA: 24.175

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

GÜNEY KIBRIS: 25.125

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

ÇEKYA: 25.200

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

HIRVATİSTAN: 25.400

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

TÜRKİYE: 25.900

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

YUNANİSTAN: 25.950

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

İSVİÇRE: 27.925

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

BELÇİKA: 29.000

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

SIRBİSTAN: 29.375

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

UKRAYNA: 31.400

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

RUSYA: 32.282

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

İSKOÇYA: 32.700

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

AVUSTURYA: 34.650

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

HOLLANDA: 39.500

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

PORTEKİZ: 47.049

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

FRANSA: 49.915

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

ALMANYA: 66.499

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

İTALYA: 68.423

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

İSPANYA: 85.427

Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

İNGİLTERE: 94.498

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