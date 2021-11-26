Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, grup aşamasındaki 5. maçlarını oynadılar. Bu karşılaşmalarda siyah beyazlılar Ajax'a ve Fenerbahçe Olympiakos'a mağlup olurken, sarı kırmızılılar ise Marsilya'yı devirmeyi başardı. İşte ülke puanında oluşan son durum...

Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

İLK 15'E GİRMEK ÇOK KRİTİK

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırmış oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları öncesinde UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

NORVEÇ: 24.000

DANİMARKA: 24.175

GÜNEY KIBRIS: 25.125

ÇEKYA: 25.200

HIRVATİSTAN: 25.400

TÜRKİYE: 25.900

YUNANİSTAN: 25.950

İSVİÇRE: 27.925

BELÇİKA: 29.000

SIRBİSTAN: 29.375

UKRAYNA: 31.400

RUSYA: 32.282

İSKOÇYA: 32.700

AVUSTURYA: 34.650

HOLLANDA: 39.500

PORTEKİZ: 47.049

FRANSA: 49.915

ALMANYA: 66.499

İTALYA: 68.423