Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti Galatasaray kazandı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum...
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, grup aşamasındaki 5. maçlarını oynadılar. Bu karşılaşmalarda siyah beyazlılar Ajax'a ve Fenerbahçe Olympiakos'a mağlup olurken, sarı kırmızılılar ise Marsilya'yı devirmeyi başardı. İşte ülke puanında oluşan son durum...
Türkiye'nin UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
İLK 15'E GİRMEK ÇOK KRİTİK
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.
Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırmış oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları öncesinde UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:
NORVEÇ: 24.000
DANİMARKA: 24.175
GÜNEY KIBRIS: 25.125
ÇEKYA: 25.200
HIRVATİSTAN: 25.400
TÜRKİYE: 25.900
YUNANİSTAN: 25.950
İSVİÇRE: 27.925
BELÇİKA: 29.000
SIRBİSTAN: 29.375
UKRAYNA: 31.400
RUSYA: 32.282
İSKOÇYA: 32.700
AVUSTURYA: 34.650
HOLLANDA: 39.500
PORTEKİZ: 47.049
FRANSA: 49.915
ALMANYA: 66.499
İTALYA: 68.423
İSPANYA: 85.427
İNGİLTERE: 94.498
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