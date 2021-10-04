04 Ekim 2021, Pazartesi

FUTBOL

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'na Sokol Cikalleshi, Gentian Selmani, Endri Çekiçi ve Odise Roshi seçildi

Arnavutluk Milli Takımı’na Süper Lig’den 4 isim!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ve Polonya ile oynayacağı mücadele öncesi Süper Lig'de forma giyen Sokol Cikalleshi ve orta saha oyuncusu Endri Çekiçi ile TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un kalecisi Gentian Selmani ve forvet oyuncusu Odise Roshi de davet edildi.

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Polonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Edoardo Reja, düzenlediği basın toplantısında, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubunda 9 Ekim'de deplasmanda Macaristan, 12 Ekim'de de evinde Polonya ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı.

Kadroya, Spor Toto Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'un forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ve orta saha oyuncusu Endri Çekiçi ile TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un kalecisi Gentian Selmani ve forvet oyuncusu Odise Roshi de davet edildi.

Yapacakları iki karşılaşmadan iyi sonuç almayı hedeflediklerini ifade eden Reja, bu karşılaşmalardan alınacak sonuçların Dünya Kupası play-off'larına katılabilme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Topladığı 12 puanla ikinci sırada bulunan Arnavutluk, Macaristan ve Polonya'nın yanı sıra İngiltere, Andorra ve San Marino ile I Grubu'nda yer alıyor.
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