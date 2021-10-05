SPOR HABERLERİ - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) logosu tanıtıldı
UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) logosunu tanıttı.
2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) logosu tanıtıldı.
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir "EURO"nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!" ifadelerine yer verildi.
🏆 Introducing… #EURO2024!— UEFA (@UEFA) October 5, 2021
🎨 The brand identity for the tournament was unveiled at 20:24CEST this evening at the Olympiastadion in Berlin, Germany. It promotes a EURO where everyone feels welcome and diversity is celebrated. Bring your colours! pic.twitter.com/Aqq0GrBIl3
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