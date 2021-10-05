SPOR HABERLERİ - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) logosu tanıtıldı

2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) logosu tanıtıldı.

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Turnuvanın marka kimliği bu akşam 20:24'de Almanya'nın Berlin kentindeki Olympiastadion'da açıklandı. Herkesin hoş karşılandığı ve çeşitliliğin kutlandığı bir "EURO"nun tanıtımını yapıyoruz. Renklerinizi getirin!" ifadelerine yer verildi.

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