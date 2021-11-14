14 Kasım 2021, Pazar

FUTBOL

Türkiye'nin yeni kahramanı Roberts Ozols! Norveç'e duvar oldu

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takım'ımızın da yer aldığı G Grubu'nda mücadele eden Letonya, Norveç'e konuk oldu. Deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalan Letonya'da kaleci Roberts Ozols geceye damga vuran isim oldu. Ozols, yaptığı kritik kurtarışlarla ülkesinin 1 puan kazanmasında önemli rol oynarken, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden Ay-Yıldızlıların Norveç'i geçerek 2. sıraya yükselmesine katkıda bulundu.

Türkiye’nin yeni kahramanı Roberts Ozols! Norveç’e duvar oldu
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.11.2021

Norveç'in sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından Milli Takımımız grupta 2. sıraya yükseldi. Cebelitarık'ı 6-0 yenen Ay-Yıldızlılarımız, Norveç'ten gelen güzel haberle zaferini ikiye katladı.

Türkiye’nin yeni kahramanı Roberts Ozols! Norveç’e duvar oldu

Letonya kalecisi Roberts Ozols, Norveç maçında harikalar yaratarak takımının 1 puan kazanmasında başrol oynadı.

Türkiye’nin yeni kahramanı Roberts Ozols! Norveç’e duvar oldu

ROBERTS OZOLS NORVEÇ'E DUVAR OLDU

Maçta 5 kritik kurtarış yapan Roberts Ozols, Norveç'in karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda kaşının açılması pahasına golü önledi. Maç boyunca müthiş bir oyun sergileyen Ozols, yan toplarda da hatasız oynayarak 1 puanın mimarı oldu.

Türkiye’nin yeni kahramanı Roberts Ozols! Norveç’e duvar oldu

BİR ANDA TARAFTARLARIMIZIN SEVGİLİSİ OLDU

Milliyet'in derlediği habere göre; Roberts Ozols bir anda taraftarlarımızın da sevgilisi haline gelirken sosyal medyada kaleciyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

Türkiye’nin yeni kahramanı Roberts Ozols! Norveç’e duvar oldu

ISLAMBEK KUAT'I HATIRLATTI

Roberts Ozols'un bize büyük avantaj sağlayan performansı sonrası, o dönem attığı gol Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan Islambek Kuat tekrar gündeme geldi. Türk taraftarlar daha sonra Kazak futbolcu Kuat'a teşekkür için baklava hediye etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Dünya Kupası’na katılmayı garantilediler! İşte o ülkeler Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler! İşte o ülkeler
U19 Milli Takımı Letonya’yı devirdi! U19 Milli Takımı Letonya'yı devirdi!
🔥İşte Pereira’nın istediği golcü! Ocak ayında... 🔥İşte Pereira'nın istediği golcü! Ocak ayında...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör