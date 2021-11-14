Türkiye’nin yeni kahramanı Roberts Ozols! Norveç’e duvar oldu

ROBERTS OZOLS NORVEÇ'E DUVAR OLDU

Maçta 5 kritik kurtarış yapan Roberts Ozols, Norveç'in karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda kaşının açılması pahasına golü önledi. Maç boyunca müthiş bir oyun sergileyen Ozols, yan toplarda da hatasız oynayarak 1 puanın mimarı oldu.