Türkiye'nin yeni kahramanı Roberts Ozols! Norveç'e duvar oldu
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takım'ımızın da yer aldığı G Grubu'nda mücadele eden Letonya, Norveç'e konuk oldu. Deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalan Letonya'da kaleci Roberts Ozols geceye damga vuran isim oldu. Ozols, yaptığı kritik kurtarışlarla ülkesinin 1 puan kazanmasında önemli rol oynarken, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden Ay-Yıldızlıların Norveç'i geçerek 2. sıraya yükselmesine katkıda bulundu.
Norveç'in sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından Milli Takımımız grupta 2. sıraya yükseldi. Cebelitarık'ı 6-0 yenen Ay-Yıldızlılarımız, Norveç'ten gelen güzel haberle zaferini ikiye katladı.
Letonya kalecisi Roberts Ozols, Norveç maçında harikalar yaratarak takımının 1 puan kazanmasında başrol oynadı.
ROBERTS OZOLS NORVEÇ'E DUVAR OLDU
Maçta 5 kritik kurtarış yapan Roberts Ozols, Norveç'in karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda kaşının açılması pahasına golü önledi. Maç boyunca müthiş bir oyun sergileyen Ozols, yan toplarda da hatasız oynayarak 1 puanın mimarı oldu.
BİR ANDA TARAFTARLARIMIZIN SEVGİLİSİ OLDU
Milliyet'in derlediği habere göre; Roberts Ozols bir anda taraftarlarımızın da sevgilisi haline gelirken sosyal medyada kaleciyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.
ISLAMBEK KUAT'I HATIRLATTI
Roberts Ozols'un bize büyük avantaj sağlayan performansı sonrası, o dönem attığı gol Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan Islambek Kuat tekrar gündeme geldi. Türk taraftarlar daha sonra Kazak futbolcu Kuat'a teşekkür için baklava hediye etmişti.
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