SPOR HABERLERİ - 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler! İşte o ülkeler
Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sona yaklaşılırken, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak ülkeler netleşiyor. Şu ana kadar Katar, Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa ve Belçika, 2022 Dünya Kupası'ma doğrudan katılma hakkı elde etti.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son haftaya girilirken Katar bileti almayı garantileyen ekipler belli oldu. Ev sahibi Katar'ın doğrudan katılım hakkı elde ettiği turnuvada elemelerde liderliklerini garantileyerek Dünya Kupası'na direkt gidecek ekipler de ortaya çıktı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde Katar'ın haricinde Güney Amerika elemelerinde liderliğini garantileyen Brezilya'nın yanı sıra Avrupa'da Almanya, Danimarka, Fransa ve Belçika direkt katılım hakkını elde etti.
Önümüzdeki haftadan itibaren ise Dünya Kupası'na direkt gidiş bileti alan ekipler ve play-off oynayacak ülkeler netlik kazanmış olacak.
Tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği 2022 Dünya Kupası 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde oynanacak.
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