Türkiye U19 Milli Takımı Letonya'yı devirdi!
Son dakika spor haberi: Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup'ta mücadele ede Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, Letonya'yı Metehan Altunbaş ve Polat Abay'ın golleriyle mağlup etti.
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup ikinci maçında U-19 Milli Takımı, Letonya'yı 2-1 yendi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 53. dakikada Metehan Altunbaş ve 69. dakikada Polat Abay attı. Letonya'nın golünü ise 90+1. dakikada Olgerts Rascevskis kaydetti.
Gruptaki ilk maçında San Marino'yu 3-1 mağlup eden milli takım, son maçını ise 16 Kasım Salı günü Romanya ile oynayacak.
Eleme turunda 52 takım, dörderli 13 grupta yer alıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra, Portekiz ve en iyi bir grup üçüncüsü 2022 yılının bahar aylarında Elit Tur'da oynayacak.
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