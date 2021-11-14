14 Kasım 2021, Pazar

FUTBOL

Inter Diyarbakır'da futbolcu seçecek

Inter Diyarbakır’da futbolcu seçecek
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü Inter'in isim hakkını alarak Diyarbakır'da faaliyet gösteren Diyarbakır Inter Akademi ve futbol kulübü, amatör ve genç futbolculara yönelik seçme yapmaya başladı.

Geleceğin yıldız adaylarını arayan Inter Akademi'nin 4 gün sürecek seçmeleri, 15 Kasım'da başlayıp 19 Kasım tarihinde son bulacak. Elazığ yolu üzerinde bulunan Inter Akademi Spor Tesisleri'nde yapılacak seçmelere 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 doğumlu gençlerin katılabileceği ifade edildi. Yazılı açıklama yapan Diyarbakır Inter Akademi, geleceğini futbolda arayan tüm gençleri seçmelere katılmaya davet etti. Seçmelerde beğenilecek gençlerin kulübün altyapısına alınacağı açıklandı.


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