Arkadaşını döven Mehmet Berke Atalay Değirmenönüspor'dan kovuldu!
Değirmenönüspor'un, Buldan Belediyespor ile oynadığı maçın 87. dakikasında takım arkadaşını döven futbolcu Mehmet Berke Atalay'ın kulüple ilişiğinin kesildiği açıklandı. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Değirmenönüspor'un iki futbolcusu, pas atmama tartışması sonrası maçın ortasında tekme tokat kavga etmişti. | Son dakika spor haberleri
Değirmenönüspor'un, Buldan Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın 87. dakikasında takım arkadaşını döven öfkeli futbolcu Mehmet Berke Atalay'ın kulüple ilişiği kesildi.
Bilindiği üzere G.Saraylı Marcao ile Kerem arasında sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli'de cereyan etmişti. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Değirmenönüspor'un iki futbolcusu, pas atmama tartışması sonrası maçın ortasında tekme tokat kavga etmişti.
İki arkadaşın pas tartışması, sahayı ringe çevirmişti. Yaşananlardan dolayı kulübün sosyal medya hesabından özür dileyen Değirmenönü yönetimi, futbolcunun kulüple ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
İŞTE O ANLAR:
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